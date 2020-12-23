Самара, , 13:39 — REGNUM Еще одна партия вакцины от COVID-19 в количестве одной тысячи доз поступила в Самарскую область. Об этом 23 декабря сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в эфире канала «Россия 24».

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По его словам, в регионе уже составили списки людей, которые будут в первую очередь прививать от COVID-19: это категории граждан, которые наиболее подвержены заболеваемости. Руководство региона опирается на данные статистики и смотрит на два основных фактора: социальные группы, в которых фиксируется наибольшая заболеваемость и отдаленные районы, которые в структуре заболеваемости дают наибольший процент заболевших.

Бенян подчернил, что было отобрано пять таких районов. В них уже созданы списки не только работников социальной сферы, но и пациентов из группы риска. И именно с них начнется вакцинация из новой партии вакцины. Позже будут охвачены более широкие слои населения.

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