Магас, , 13:37 — REGNUM В Ингушетии число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 130 человек. Второй день подряд в республике зафиксировано три смерти пациентов, сообщили 23 декабря в региональном оперативном штабе. Ингушетия по смертности занимает четвертое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

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В настоящее время в госпиталях проходят лечение 546 жителей республики. Среди них лиц старше 65 лет — 243 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 137 госпитализированных. В тяжелом состоянии находятся 42 человека, из них 17 — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечится 901 пациент.

Всего за минувшие сутки в Ингушетии подтвержден коронавирус у 88 человек, общее число носителей вируса достигло 11 424. Из них вылечились 9505 жителей региона, в том числе 78 — за минувшие сутки.