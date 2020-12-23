Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Сразу же после известия о возможном появлении в Петербурге второго, после башни «Лахта центра», здания-небоскрёба, у этого проекта появились серьезные противники. Глава Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением отказать инвесторам в разрешении построить 460-метровое здание на месте нынешней гостиницы «Россия» на площади Чернышевского, вблизи Московского Парка Победы.

Марина Шишкина Assembly.spb.ru

Как считает Марина Шишкина территория, занимаемая гостиницей «Россия», имеет недостаточную площадь для безопасного строительства высотного здания.

«Если туда втиснуть небоскреб, это будет, во-первых, небезопасно для самого колосса, фундаменту которого придется буквально на цыпочках стоять среди плотной сложившейся застройки, а, во-вторых, для горожан, которые живут по соседству», — отмечает политик.

По ее словам, строительство небоскрёба нарушит охранную зону и эстетическое равновесие в микрорайоне, фактически уничтожит среднеэтажный ансамбль Московского проспекта с охраняемыми ЮНЕСКО историческими панорамами, включающими Чесменский дворец и Воскресенский Новодевичий монастырь.

Марина Шишкина также уверена, что возведение небоскреба в близости от центра Санкт-Петербурга нарушит его небесную линию, где доминантами являются шпили Адмиралтейства, Петропавловского и Исаакиевского соборов.

Как отметила лидер петербургских «справороссов», создание фундамента небоскрёба потребует очень глубокого котлована, что нарушит геодезическую целостность большой застроенной территории, поставит под угрозу фундаменты близлежащих домов и «синюю» линию метрополитена.

Кроме того, новая супер-стройка вблизи стройплощадки по возведению нового ледового дворца на месте снесённого СКК приведет к большим неудобствам местных жителей и к экологическим проблемам для Парка Победы.

«Если губернатор не встанет на сторону петербуржцев, горожанам вновь с помощью публичного протеста придется защищаться от гигантомании инвесторов», — подытожила Марина Шишкина.

Напомним, комитет по градостроительству и архитектуре получил предложение об изменении предельных параметров разрешенного строительства на месте гостиницы «Россия», где инвесторы хотят построить 460-метровый небоскреб. Общественные слушания по этому вопросу должны завершиться 31 декабря.

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