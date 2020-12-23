Казань, , 14:12 — REGNUM В здании парламента Татарии установлена праздничная елка, на которой размещены открытки детей с их желаниями на Новый год. Глава республики Рустам Минниханов сегодня, 23 декабря, принял участие в акции «Ёлка желаний».

Он увидел открытки 14-летней Эльвиры и 6-летнего Шавката. Девочка мечтает получить в качестве подарка зеркальный фотоаппарат, а мальчик — портативный проектор. Также участие в новогодней акции принял премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Акция продолжится в республике до самого Нового года. Обязательным условием участия является исполнения мечты ребенка до 28 февраля 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев исполнит желания пяти ребят. Открытки с их мечтами он снял с «Ёлки желаний». Так, восьмилетний Назар и шестилетняя Даша мечтают о поездке на море. Семилетний Салих — о планшете, девятилетний Федор — о ноутбуке, а тринадцатилетняя Даша мечтает о поездке в Артек.

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