Ижевск, , 13:25 — REGNUM В Удмуртии специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели 25 проверок в отношении поставщиков продовольствия в школы республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Всего было исследовано около 200 проб продукции: из 137 проб в 1,5% случаев они не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, из 74 проб в 20,3% выявлено несоответствие маркировки продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

По итогам проверок составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 12 постановлений о штрафах на общую сумму около 300 тыс. рублей.

Выданы предписания о снятии с реализации 340 кг свинины, 240 кг говядины, 4 кг колбасных изделий и 1 кг специй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ООО «Ижевск» оштрафовали на 200 тыс. рублей за поставку согласно контракту в детские сады республики фальсифицированного сливочного масла. Продукция не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям и по жирно-кислотному составу.

Читайте также: В детсады Удмуртии поставляли фальсифицированное сливочное масло