Москва, , 13:25 — REGNUM В Басманном суде Москвы началось рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в пользу государства имущества отца и сына Арашуковых. Общая стоимость недвижимости, автотранспорта, украшений и другого составляет около 1,5 млрд рублей.

Помимо семьи экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — бывшего советника главы «Газпром межрегионгаза», которые обвиняются в ряде тяжких преступлений, имущество, указанное в иске надзорного ведомства, принадлежит по документам их родным, знакомым. На самом деле, как считает прокуратура, недвижимость и машины просто записаны на них, а владельцами являются отец и сын Арашуковы.

Родные и близкие Арашуковых, привлеченные к ответу в суде, утверждают, что все имущество, включенное в список нечестно нажитого, они приобрели на свои деньги. Однако следствие доказывает, что их доходы не позволили бы им стать владельцами такого состояния.

«Между тем адвокат обвиняемых Владимир Постанюк заверил, что родственникам Арашуковых были вполне по карману украшения и часы, которые требует изъять прокуратура»,— пишет «Коммерсантъ».

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Напомним, всего у Арашуковых требуют изъять и обратить в пользу государства 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас» в родовом селении Арашуковых, ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, а также 14 автотранспортных средств и многочисленные предметы роскоши.