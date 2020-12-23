Москва, , 13:21 — REGNUM Цены на отдых в 2021 году, скорее вcего, вырастут. Об этом сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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По словам главы АТОР, в следующем году цены на туры «точно будут пересмотрены».

«Стоимость туров вряд ли сохранится на уровне 2020 года», — уточнила Ломидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний турпоток в России по итогам 2020 года сократился на 35−40%.

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