Великий Новгород, , 13:29 — REGNUM По данным оперштаба Новгородской области от 23 декабря, за последние сутки в регионе выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 91 — в Великом Новгороде.

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Суточная цифра новых носителей в Новгородской области в последние дни увеличивается, но очень незначительно. Фактически, она остается в пределах 200−212 случаев с начала декабря.

Нарастающим итогом в регионе выявлено 16 635 случаев заражения с начала пандемии. Выздоровели 12 805 человек, умерли 98 человек.

Напомним, по словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, дополнительных ограничений на период новогодних праздников введено не будет. Останется обязательным наличие справки об отсутствии коронавируса у приезжих, которые решат поселиться в домах отдыха, гостиницах и хостелах. Также сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 15 января 2021 года.

«В результате достаточной сознательности жителей Новгородской области, за что всем огромное «спасибо», мы имеем возможность не вводить дополнительных ужесточающих мер в указ губернатора. Исходя из текущей ситуации, в том же формате, мы проводим новогодние праздники», — отметил Андрей Никитин.

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