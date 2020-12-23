Воронеж, , 13:19 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря, текст документа опубликован 23 декабря.

В соответствии с документом, выходной день переносится с 26 декабря, субботы, на 31 декабря, которое в этом году выпало на четверг, для сотрудников (с их письменного согласия) правительства региона, государственных органов власти. Соответствующие решения в распоряжении губернатора рекомендуется принять и другим работодателям, которые работают в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, о переносе выходного с 26 декабря на 31 декабря губернатор Александр Гусев заявил двумя неделями ранее.

«Надеюсь, руководители пойдут навстречу общественному мнению и позволят своим сотрудникам провести предновогодний день вместе с семьями, друзьями, близкими», — заявил тогда Гусев.

Зимние каникулы для воронежских школьников в этом году также начнутся раньше — с 28 декабря.