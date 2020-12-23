Самара, , 13:20 — REGNUM 307 случае заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 28 946 случаев заражения этой инфекцией.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе за сутки выздоровели 292 пациента, а всего справились с вирусом 26 684 жителей области. За минувшие 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти пациентов с COVID-19. А всего по области скончались 540 таких пациентов.

Ранее министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил о том, что более трети всех ресурсов областной системы здравоохранения работает на оказание помощи пациентам с COVID-19.

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