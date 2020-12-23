Владимир, , 13:20 — REGNUM К длительному сроку лишения свободы за убийство двух девушек приговорён житель Петушинского района Владимирской области. Летом 2019 года он жестоко расправился с двумя знакомыми, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

28-летний мужчина в июне вывез своих знакомых девушек в безлюдное место. Сначала он вывел из машины 26-летнюю подругу, ударил её коленом в живот, накинул на шею провод и удерживал, пока она не перестала подавать признаков жизни. В заблокированном автомобиле осталась 16-летняя девушка, с которой злоумышленник впоследствии расправился аналогичным образом. После этого он съездил за лопатой и закопал своих жертв на месте убийства.

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.