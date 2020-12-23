Махачкала, , 13:15 — REGNUM Динамика распространения коронавируса в Дагестане достигла весенних показателей, когда в регионе действовал режим всеобщей самоизоляции. По данным федерального оперативного штаба, 22 декабря в республике выявили 158 носителей инфекции — это самый высокий суточный прирост в период с 26 мая, когда в регионе диагноз подтвердился у 161 человека.

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Не менее 150 случаев заражения коронавирусом в Дагестане регистрируется ежедневно с 10 декабря. Это при том, что еще в конце ноября показатель суточного прироста составлял 100−110 случаев. Всего в республике, по данным на 11:00 23 декабря, выявлено более 22,2 тыс. носителей инфекции.

Накануне в Дагестане выздоровели 120 пациентов с коронавирусом, а всего с начала пандемии болезнь победили почти 19,1 тыс. человек. Число случаев летального исхода в республике за минувшие сутки выросло на пять и достигло 1078.

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