Джакарта, , 13:13 — REGNUM В полиции Индонезии заявили, что в 2020 году уровень преступности в столице государства Джакарте и прилегающих районах снизился по сравнению с 2019 годом, сообщает Detik.

«Количество преступлений в 2020 году снизилось на 2290 случаев, или на 7%», — заявил генеральный инспектор полиции Индонезии Фадил Имран во время пресс-конференции 23 декабря 2020 года.

В течение 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий в Джакарте и ее окрестностях также снизилось на 5%. Число жертв при ДТП, как сообщается, снизилось на 13%, а число раненых — на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 7514 новых случаев заражения коронавирусом.

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