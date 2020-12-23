Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM Ближайший музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге 25 июня 2020 года. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции.

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Чиновник выразил уверенность, что массовое мероприятие станет своего рода акцией, «связанной с победой над пандемией».

В 2020 году дата проведения фестиваля неоднократно переносилась, в итоге «Ночь» прошла 18 сентября 2020 года. Мероприятие посетили 170 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ранее отменили юбилейный концерт группы «Чайф», переложил его на год из-за пандемии COVID-19.

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