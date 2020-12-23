Омск, 23 декабря 2020, 13:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 241 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в минздраве региона.
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За весь период в Омской области выявлено 28 139 носителей коронавируса. Выздоровели ещё 188 человек. Общее количество выздоровевших — 17 966 человек.
Умерли девять пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Омской области скончались 812 человек с диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Омской области было выявлено 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 190 человек, умерли — восемь.
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