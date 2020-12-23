Омск, , 13:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 241 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в минздраве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

За весь период в Омской области выявлено 28 139 носителей коронавируса. Выздоровели ещё 188 человек. Общее количество выздоровевших — 17 966 человек.

Умерли девять пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Омской области скончались 812 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Омской области было выявлено 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 190 человек, умерли — восемь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области коронавирус выявили ещё у 240 человек