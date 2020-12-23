Москва, , 13:02 — REGNUM Въездной туризм из иностранных государств в Россию сократился в 2020 году на 93,6%. Об этом 23 декабря рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в 2020 году в Россию с туристической целью приехало всего 326,8 тысяч иностранцев. В 2019 году этот показатель составлял 5,1 млн человек.

«Этот вид туризма пострадал в наибольшей степени. И это не только российская действительность, во всем мире так происходит. Снижение потоков во въездном туризме составило долее 90% и только благодаря первому кварталу 2020 года мы можем говорить хоть о каком-то туристическом потоке в этом сегменте», — заявила Ломидзе.

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