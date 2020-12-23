Село Курья, Алтайский край, 23 декабря 2020, 12:54 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, исполнилось семь лет, как не стало легендарного конструктора стрелкового оружия — почётного гражданина Алтайского края Михаила Тимофеевича Калашникова. Его всемирно известное изобретение автомат Калашникова — около ста стран мира приняли его на вооружение.

Прославленный оружейник Михаил Калашников, его не стало 23 декабря 2013 года
Прославленный оружейник Михаил Калашников, его не стало 23 декабря 2013 года
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Напомним, впрославденный оружейник родился в селе Курья Курьинского района Алтайского края. Призванный в армию, в октябре 1941 года Михаил Калашников был ранен в бою. Уже в госпитале он начал делать наброски автоматического оружия. В послевоенный период разработал образец стрелкового оружия, на базе которого был создан автомат под названием «7,62 — автомат Калашникова образца 1947 (АК)», который был принят на вооружение Советской армией.

Он дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 2009 году — в год 90-летия — Михаилу Калашникову вручили высшую награду его родины — орден «За заслуги перед Алтайским краем» I степени. 15 ноября 2013 года в селе Курья открыли мемориальный музей его имени. Он расположен в здании школы, в которой учился будущий оружейник.

Кстати, в обычной жизни конструктор увлекался и множеством других занятий. Не последнее место занимала рыбалка. Впервые самодельной удочкой Михаил Тимофеевич ловил рыбу с берега реки Локтевки в селе Курья Алтайского края. Первый автомобиль, купленный на часть Госпремии, появился у конструктора в 1949 году. Сам же Калашников говорил, что всю жизнь соблюдал правила дорожного движения.

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