Самара, , 12:57 — REGNUM Более трети всех ресурсов системы здравоохранения Самарской области работает на оказание помощи пациентам с COVID-19. Об этом 23 декабря сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в эфире канала «Россия 24».

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По его словам, оставшиеся ресурсы работают в штатном сверхусиленном режиме для помощи пациентам с социально-значимыми заболеваниями: онкологическими, болезнями сердца, неврологией. Врачи работают на то, чтобы доступность медицины сохранялась на прежнем высоком уровне.

Бенян отметил, что в последние полтора месяца Самарская область находится на самом верхнем пороге заболеваемости коронавирусом: сейчас фиксируется максимальное количество инфицированных за весь период пандемии. И на этом высоком уровне произошла стабилизация: фиксируется одинаковое количество пациентов, у которых выявляется вирус и снижается длительность лечения инфицированных пациентов.

Министр охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как стабильную, в хорошим уровнем и качеством медицинской помощи для всех пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 декабря в регионе было выявлено 304 случая заражения коронавирусом

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