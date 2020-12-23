Минск, , 12:54 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1922 и превысило 179,1 тыс. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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"Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 179 196 человек с положительным тестом на (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что на сегодняшний день в республике суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 1349.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 157 079 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии был проведен 3 827 451 тест на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1858 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.