Нижний Новгород, , 12:51 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 декабря выявили 3046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Накануне было выявлено 3032 новых носителя коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 350 508 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 498 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 335, в Самарской области — 307, в Ульяновской области — 286, в Саратовской области — 270, в Кировской области — 243, в Удмуртии — 206, в Пензенской области — 198, в Оренбургской области — 176, в Башкирии — 161, в Чувашии — 125, в Татарии — 102, в Мордовии — 86, в Марий Эл — 53.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 65 805 случаев, в Ульяновской области — 34 057, в Саратовской области — 33 143, в Самарской области — 28 946, в Пермском крае — 27 985, в Оренбургской области — 27 310, в Пензенской области — 24 451, в Кировской области — 23 662, в Удмуртии — 17 909, в Башкирии — 17 741, в Чувашии — 15 454, в Мордовии — 12 790, в Татарии — 12 480, в Марий Эл — 8775.

Полностью выздоровели 279 966 жителей округа, за последние сутки выписаны 2618 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 6013 человек, за минувшие сутки скончались 62 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 65 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 23 декабря, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 288 человек, из которых двое — за минувшие сутки. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 363 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, один — в течение последних 24 часов.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 декабря в России подтверждено 2 933 753 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 27 250 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 2 343 967 жителей России, за сутки выписаны 24 447 человек. 52 461 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 549 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 537 325 человек.