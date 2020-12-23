Москва, , 12:55 — REGNUM Спад выездного туризма из России в 2020 году составил 77%. Об этом 23 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, общий объем туристов по разрешённым зарубежным направлениями составил 2,753 млн человек против 12 млн в 2019 году.

«Выездной туризм в 2020 году представлен пятью основными направлениями, на которых была возможна организация туристических поездок», — сказала Ломидзе.

Количество поездок граждан России в Турцию по сравнению с 2019 годом сократилось на 77% — с 6,9 млн человек до 1,6 млн человек. В ОАЭ за год количество туристов из РФ сократилось на 61,4% с 997 тысяч до 385 тысяч человек. На Кубу из России приехало в 2020 году 75,5 тысяч против 178 тысяч человек в 2019 году. Турпоездки на Мальдивы показали спад с 83,4 тысяч до 58 тысяч человек.

Исключение составила Танзания. Количество туристических поездок в эту страну из России за год выросло с 6,4 тысяч до 34,3 тысяч человек — в 5,3 раза.

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