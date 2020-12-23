Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM Автономная некоммерческая организация «Акцент» (юридическое лицо ЛГБТ-центра в Екатеринбурге) внесена в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Сотрудники структуры ранее представляли в суде интересы женщины, оштрафованной за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков. Перед этим организация провела в Екатеринбурге ЛГБТ-фестиваль, который ознаменовался рядом скандалов.

В 2019 году выяснилось, что структуре оказывал поддержку фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам, внесённым в Конституцию РФ, закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины. Это, уверен депутат Госдумы Пётр Толстой, поможет защитить Россию от ЛГБТ-лобби.

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