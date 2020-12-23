Чебоксары, 23 декабря 2020, 12:47 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев, говоря об итогах 2020 года, отметил, что была «проделана достаточно большая, серьёзная работа», хотя «есть и провалы». В целом проведённую работу он оценил «одним выражением»: она была направлена на улучшение условий жизни каждого человека в Чувашии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом Николаев заявил сегодня, 23 декабря, на заседании регионального правительства.
Завершая проведение Кабинета министров Чувашии, который был последним в 2020 году, глава республики поздравил коллег с проделанной работой.
Он призвал членов правительства «также целенаправленно и усердно работать», вовремя готовить документы и эффективно их реализовывать:
Отметим, что на завершающем в 2020 году заседании регионального правительства рассмотрели 23 вопроса.