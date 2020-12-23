Чебоксары, , 12:47 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев, говоря об итогах 2020 года, отметил, что была «проделана достаточно большая, серьёзная работа», хотя «есть и провалы». В целом проведённую работу он оценил «одним выражением»: она была направлена на улучшение условий жизни каждого человека в Чувашии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом Николаев заявил сегодня, 23 декабря, на заседании регионального правительства.

Завершая проведение Кабинета министров Чувашии, который был последним в 2020 году, глава республики поздравил коллег с проделанной работой.

«На самом деле проделана достаточно большая работа, серьёзная работа. Она является, конечно же, хорошим базовым, фундаментальным основанием для того, чтобы уже на следующий год реализовывать более динамично, целенаправленно и более содержательно те задачи, которые стоят перед Кабинетом министров в рамках реализации тех посылов, которые сформулированы президентом страны. Они все утверждены, они все заложены в национальные проекты, загружены в государственные программы и в целом это можно сказать одним выражением: «Это в итоге улучшение условий жизни, каждого человека, который проживает на территории Чувашской Республики», — сказал Олег Николаев.

Он призвал членов правительства «также целенаправленно и усердно работать», вовремя готовить документы и эффективно их реализовывать:

«Потому что надо признать, что хотя мы в этом году многое сделали, но есть и провалы, особенно в части утверждения правил реализации отдельных субсидий, что недопустимо».

Отметим, что на завершающем в 2020 году заседании регионального правительства рассмотрели 23 вопроса.