Джакарта, 23 декабря 2020, 12:42 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 7514 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
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По состоянию на 23 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 685 639 носителей коронавируса.
Кроме того, в Индонезии за сутки побороть коронавирус и выписаться из больниц удалось 5981 пациенту.
В период с 22 по 23 декабря 2020 года эпидемия унесла жизни 151 человека в стране. Таким образом, от коронавируса в Индонезии скончались 20 408 человек.
Всего в Индонезии зарегистрировано 106 528 активных случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд индонезийских компаний общаются с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) относительно закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Подробнее в материале: Индонезийские компании связались с РФПИ по закупке вакцины «Спутник V»