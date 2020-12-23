Джакарта, , 12:42 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 7514 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 23 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 685 639 носителей коронавируса.

Кроме того, в Индонезии за сутки побороть коронавирус и выписаться из больниц удалось 5981 пациенту.

В период с 22 по 23 декабря 2020 года эпидемия унесла жизни 151 человека в стране. Таким образом, от коронавируса в Индонезии скончались 20 408 человек.

Всего в Индонезии зарегистрировано 106 528 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд индонезийских компаний общаются с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) относительно закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Подробнее в материале: Индонезийские компании связались с РФПИ по закупке вакцины «Спутник V»