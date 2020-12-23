Саратов, , 12:55 — REGNUM В Саратовской области министерство образования ежедневно контролирует ситуацию с коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в образовательных учреждениях при выявленных случаях заболеваний на самоизоляцию отправляются сотрудники, дети и их родители. На сегодняшний день в восьми вузах области порядка 100 групп переведено на удаленное обучение. Об этом ИА REGNUM 23 декабря сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

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Так, в Саратовском госуниверситете не менее 60% учебных занятий переведены на дистант. Исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проходит образовательный процесс с 17 декабря в Балаковском инженерно-технологическом институте. В связи с выявленными заболеваниями коронавирусом полностью закрыли две профорганизации (Питерский агропромышленный лицей и Дергачевский агропромышленный лицей) — 18 групп, 486 студентов.

Среди школ полностью закрыты из-за COVID-19 две — в Краснокутском и Дергачевском районах. Частично перешли на дистанционный режим обучения 54 класса в связи с заболеванием 25 учеников и 16 педагогов, на самоизоляции 1 127 детей и 54 учителя.

Еще пять школ закрыли на карантин из-за роста заболеваний ОРВИ и гриппа. Частично закрытыми остаются 30 классов в 17 школах.

Из-за коронавирусной инфекции детские сады в области не закрыты. На карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом закрыт один детски сад в Петровском районе, в котором 14 воспитанников.

ИА REGNUM напоминает, с 9 декабря учащиеся 6−11 классов в Саратовской области приступили к занятиям в традиционном формате. В школу вернулись учащиеся Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского, Краснокутского, Марксовского, Пугачевского, Петровского, Ртищевского и Энгельсского районов. Кроме этого, к очному обучению приступили студенты организаций среднего звена на указанных территориях.

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