Оренбург, , 12:39 — REGNUM В Оренбурге возбудили уголовное дело против 45-летней женщины, которая являлась свидетелем по делу бывшего мэра города Евгения Арапова. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что она дала ложные показания, чтобы помочь Арапову избежать наказания. Это произошло 29 января в Ленинском райсуде. Также гражданка отказалась от показаний, которые дала в ходе предварительного следствия.

Сейчас по делу идут следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арапов был осуждён к 4 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима и к штрафу в размере 15 млн рублей. Также был осуждён бывший вице-мэр Геннадий Борисов. Ему суд назначил 2 года 6 месяцев колонии строгого режима.