Москва, , 12:37 — REGNUM Инициатива учреждения специального приза и новой номинации в рамках премии «МедиаТЭК» за сохранение исторической памяти об энергетике РФ достойна поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля назвал это предложение «очень хорошей идеей».

«Обязательно, наверное, её стоит реализовать — и в следующем году, и в последующие. По крайней мере, это повод для того, чтобы рассмотреть и принять решение», — подчеркнул Песков.

Вице-премьер России Александр Новак указал на необходимость предложить рассмотреть эту идею экспертному совету.

«Сохранение исторической памяти, в целом всё, что касается начала развития в России энергетического комплекса, мне кажется, это всегда важно было. Надо дальше продолжать», — приводит ТАСС слова Новака.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия занимает первое место по надёжности электроэнергетической системы, хотя по объёмам выработки — четвёртое.