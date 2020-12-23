Москва, 23 декабря 2020, 12:37 — REGNUM Инициатива учреждения специального приза и новой номинации в рамках премии «МедиаТЭК» за сохранение исторической памяти об энергетике РФ достойна поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля назвал это предложение «очень хорошей идеей».
Вице-премьер России Александр Новак указал на необходимость предложить рассмотреть эту идею экспертному совету.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия занимает первое место по надёжности электроэнергетической системы, хотя по объёмам выработки — четвёртое.