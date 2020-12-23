Найроби, , 12:35 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Кении призвал бастующих медицинских работников пересмотреть свою позицию относительно забастовки и изменить «печальную ситуацию». Об этом 23 декабря сообщает The Standard со ссылкой на заявление Мутахи Кагве.

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Он призвал врачей приостановить забастовку и сесть за стол переговоров.

В Кении за минувшие сутки зарегистрировали 154 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа в стране провели 3262 теста. Напомним, что днём ранее в Кении выявили 114 случаев заражения вирусом.

Кагве повторил своё предыдущее заявление о том, что бастующим медикам грозит увольнение, призвав региональные правительства начать искать им замену.

По словам Кагве, во время пандемии в Африке начали бастовать только кенийские медицинские работники.

«Это… грустно», — заявил Кагве.

Среди требований медиков — повышение надбавок, которые, по словам Кагве, должны быть одобрены комиссией по окладам и вознаграждениям. Кагве подчеркнул, что создание комиссии не должно быть более важным, чем помощь женщине, которая вот-вот родит.

«Ты бросаешь ее, потому что комиссия еще не сформирована, это печально… Видеть, как ребенок идет в больницу, и из-за того, что [ваше] продвижение по службе не было осуществлено, вы просто смотрите, как ребенок умирает, это печально. Задержки зарплат происходят по всей стране», — заявил Кагве.

Напомним, что в понедельник, 21 декабря, 7200 врачей в Кении присоединились к забастовке медсестёр и других медиков, пока правительство не удовлетворит их требования.

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