Москва, , 12:54 — REGNUM Внутренние туристические потоки в России обвалились более чем на треть. Такие данные 23 декабря привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, даже закрытие границ России и перераспределение потоков на внутренний рынок, не смогло остановить спад внутреннего туризма.

«Несмотря на то, что внутренний туризм был основным видом туризма, потери в этом туризма очевидны. По предварительной оценке, снижение совокупного потока по сем российским регионам составила 35−40%. В 2019 году было совещено 68 млн поездок, а в 2020 году, по предварительной оценке, 40−42 млн поездок. Кроме того, в 2019 году совокупный объём всех туристов, выезжающих за рубеж, был более 20 млн туристов», — сказала Ломидзе.

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