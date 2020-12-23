Белград, , 12:31 — REGNUM В Сербии вакцинация от COVID-19 препаратом американской корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech начнётся 24 декабря, сообщил президент республики Александр Вучич.

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«Вакцинация препаратом Pfizer начнётся в Сербии завтра (24 декабря). Мы одна из первых стран этой части Европы, которой удалось получить вакцину», — сказал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия вакцины Pfizer 22 декабря доставлена в Сербию. В аэропорт Белграда они были доставлены специальным самолетом. В данной партии насчитывается 4800 вакцин.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 307 827, а количество смертельных случаев выросло до 2782 человек.