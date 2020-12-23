Нальчик, , 12:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии подтвержден диагноз COVID-19 еще у 101 жителя региона. Общая численность носителей инфекции за все время пандемии составила 15 004 человека. Такие данные приводит 23 декабря на своей официальной странице в Instagram министерство здравоохранения республики.

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За последний день увеличилось до 252 число случаев летального исхода. Скончалась 63-летняя жительница города Нальчика.

В настоящее время в госпиталях получает лечение 1481 человек, в том числе и с еще не подтвержденным диагнозом COVID-19. В реанимациях находятся 90 пациентов. Общее число свободных коек составляет 30%.

Выздоровели за все время пандемии 12 966 жителей Кабардино-Балкарии, в том числе 131 — за минувшие сутки.