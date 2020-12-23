Уфа, , 12:30 — REGNUM Нарушения противопожарного законодательства обнаружены в еще одном пансионате для престарелых в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщении пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры Кушнаренковского района провели проверку соблюдения законодательства в некоммерческой организации центре социального обслуживания населения «Доверие-К», сотрудники которой в арендованном здании в селе Шарипово предоставляли услуги по уходу и содержанию за 42 инвалидами и престарелыми гражданами.

Было установлено, что здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности: в нем не были установлены механизмы подачи сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство подразделений пожарной охраны. Кроме этого, не тестировалась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода.

В результате руководителя учреждения привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Кроме этого, в его адрес было внесено представление. В итоге выявленные нарушения были полностью устранены.

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