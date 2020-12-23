Белгород, , 12:28 — REGNUM В Белгородской области 23 декабря выявлены рекордные 188 носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 139 пациентов, скончались пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых положительных тестов у жителей Белгородской области достигло 20 тыс. 338. Выздоровели 16 тыс. 579 человек. В стационарах находятся 912 пациентов, из них 113 на ИВЛ, лечится амбулаторно 2631 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Всего в регионе скончались 216 пациентов с коронавирусом.