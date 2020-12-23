Красноярск, , 12:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 331 человека, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в региональном оперштабе.

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За весь период в регионе подтверждено 43 907 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 550 человек (+448 за сутки).

За сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с коронавирусом, за весь период пандемии — 1551.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в регионе коронавирус был выявлен у 330 человек. Выздоровели 436 человек, умер 21 пациент.

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