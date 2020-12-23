Лондон, , 12:22 — REGNUM 22 декабря в одном из хостелов Лондона полиция обнаружила тело мертвой 41-летней гражданки Польши. Оно было закрыто в чемодане. Полиция подозревает, что это убийство. Об этом передает Onet.pl.

Полиция начала поиски возможных причастных к этому преступлению лиц и уведомила семью погибшей о случившемся.

«Известие о смерти женщины, несомненно, станет шоком для тех, кто ее знал, особенно с учетом обстоятельств, при которых было найдено ее тело», — сказал официальный представитель полиции Уэйн Джолли.

Проживающая в Лондоне гражданка Польши ранее была объявлена пропавшей без вести. В последний раз её видели в британской столице 20 ноября. Обнаружить женщину помогли жильцы хостела Pay and sleep, которые пожаловались на неприятный запах, исходящий из одного из номеров.