Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Сценарий заболеваемости ковидом после новогодних праздников в Санкт-Петербурге целиком будет зависеть от поведения жителей и гостей города, от соблюдения ими противоэпидемиологических мер. Такое мнение высказала 23 декабря доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Центре интеллектуальной логистики СПбГУ при ее участии разработали новую математическую модель развития ситуации и влияния пандемии на ситуацию в стране.

По словам Юлии Балыкиной, сейчас можно рассматривать два сценария развития эпидемии, и оба полностью зависят от ответственности жителей Северной столицы.

«Всё зависит от того, как будут вести себя люди, от их социальной ответственности, — объяснила специалист. — Мы надеемся, что введение ограничений позволит как-то ограничить распространение, и мы ожидаем, что все-таки будет стабилизация и спад. Но не исключаем, что дополнительные выходные приведут не к стабилизации, а к взрывному росту».

В свою очередь заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров отметил, что прирост новых инфицированных не быстро, но уже сокращается, это положительная тенденция.

«Когда были праздники 9 мая, мы тоже опасались взрывного роста, но его на самом деле нет. Есть некоторый рост, который потом стабилизируется в виде темпов прироста», — заключил он.

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За последние сутки в Петербурге выявлено 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 11 случаев меньше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в городе выявлено 212 074 случая заражения. От COVID-19 скончались 7074 человека. Выздоровели 123 518 человек.

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