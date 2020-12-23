Воронеж, , 12:17 — REGNUM Вакцинация военных медиков от COVID-19 началась в Воронежском гарнизоне Западного военного округа — прививки получила первая группа специалистов 416 военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа.

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»На начальном этапе вакцинации прививку получили медицинские специалисты, работающие в красной зоне, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных с COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

В Воронежский гарнизон из Московской области доставлено более 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-вак». Препарат привезли автомобильным транспортом в специальных хладоконтейнерах для поддержания фиксированной отрицательной температуры ниже 18 градусов.

Всего в гарнизоны Западного военного округа поставлено более трёх тысяч доз вакцины COVID-19, до конца декабря будет получено ещё около трёх тысяч доз.