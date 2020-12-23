Махачкала, , 12:16 — REGNUM Бывший начальник миграционного пункта отдела МВД России по Цунтинскому району Дагестана заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, желая помочь своему родственнику, фиктивно зарегистрировал троих мигрантов в селе Бежта Цунтинского района без их личного присутствия. Он внес сведения о них в программное обеспечение и проставил штампы о регистрации на официальных документах.

Отмечается, что противоправные действия подозреваемого «существенно нарушили охраняемые законом интересы государства». Расследование дела продолжается.

Читайте также: В Дагестане полицейские вымогали деньги у фигуранта сфабрикованного дела