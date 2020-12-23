Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM Новая крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Свердловскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Область получила ещё 3550 доз вакцины. Всего регион принял уже более 6,5 тыс. доз.

«Основная часть партии будет распределена между медучреждениями Екатеринбурга», — сообщили в штабе. Также вакцину получат и другие муниципалитеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено уже 1 376 смертей от COVID-19.

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