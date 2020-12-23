Пермь, , 12:14 — REGNUM В Пермском крае за 22 декабря подтвердили смерть 20 пациентов от COVID-19. Эти данные приводит оперштаб.

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С начала пандемии уже 1028 граждан ушли из жизни по причине этого заболевания. Выздоровели уже 20 098, в ом числе за последние сутки были выписаны 374.

Как сообщало ИА REGNUM, за 22 декабря в регионе выявили 335 новых пациентов с коронавирусом. А за весь период пандемии в регионе выявили уже 27 985 заразившихся.