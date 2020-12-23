Грозный, , 12:13 — REGNUM В Чечне нет проблем с размещением на лечение в стационарах пациентов с диагнозом COVID-19. В госпиталях республики свободными остаются около 50% коек. Такая информация прозвучала 22 декабря в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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Как отметил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который возглавляет оперштаб, в настоящее время в республике проходят лечение от COVID-19 3884 пациента. Почти половина из них лечится в стационарах.

«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 3 тысячи 884 случая заражения коронавирусом. В медицинских организациях развёрнуто 1630 единиц койко-мест, из которых 50 процентов свободны», — написал Даудов на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что все госпитали оборудованы медикаментами и средствами защиты в соответствии с необходимостью. Все эти вопросы находятся на контроле у главы субъекта Рамзана Кадырова, подчеркнул Даудов.

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