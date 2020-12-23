Самара, , 12:14 — REGNUM Сильный туман ожидается в ближайшее время в Самарской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с туманом при видимости до 500 метров, который ожидается в ближайшие один-два часа и сохранится до конца дня, в регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Также по области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха может опуститься до — 11 °C. Местами гололедица.

По информации Гидрометцентра РФ, в третьей декаде декабря средняя температура воздуха в Самарской области ожидается ниже нормы на 4 °C.

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