Москва, , 12:13 — REGNUM Повышенный спрос на новые автомобили в России прекратиться уже в ближайшее время, заявил глава ассоциации «РОАД» Вячеслав Зубарев. Об этом 23 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По мнению Зубарева, продажи машин на российском авторынке могут вернуться к падению в 2021 году.

«К сожалению, предполагаю, что повышенный спрос на автомобили в последние месяцы обернется падением рынка в начале 2021 года. Мы понимаем, что на рынок в следующем году будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения», — сказал глава ассоциации.

Он добавил, что поскольку на данный момент нет никаких перспектив для роста доходов населения, то главным фактором, влияющим на спрос, наряду с повышением стоимости автомобилей, станут льготные программы кредитования.

Как отмечает генеральный директор АО «Прагматика Лада» Игорь Бадера, падение продаж на авторынке наблюдается уже сейчас. По его прогнозам, в первом квартале 2021 года снижение реализации автомобилей в России может продолжиться.

Напомним, по итогам первых одиннадцати месяцев 2020 года автолюбители России приобрели около 1 282 213 новых легковых автомобилей, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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