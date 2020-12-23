Москва, , 12:08 — REGNUM Музыка является одним из источников творческой энергии главы Сбербанка Германа Грефа. Своими музыкальными предпочтениями руководитель финансовой организации поделился в аудистриминговом сервисе «СберЗвук».

Здесь Греф разместил плейлист, в который вошли композиции разных направлений. Так, среди 85 композиций преобладает зарубежная музыка. Среди российских исполнителей в списке представлены треки рэпера Басты, рок-группы «Мумий Тролль», группы «Мегаполис».

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Также в перечень вошли композиции блюзменов Gary Moore, Joe Bonamassa и Snowy White, а также песни в исполнении Билли Айлиш.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске Сбербанком нового сервиса аудиостриминга стало известно в сентябре 2002 года. Он создан на базе компании «Звук», 100% акций которой выкупил Сбербанк. Всего на платформе планируется объединить 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира, локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.