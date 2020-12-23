Москва, , 12:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция поражает практически все системы организма, сообщил главврач московской городской клинической больницы №15 им. Филатова Валерий Вечорко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

"Дело в том, что коронавирусная инфекция поражает, в первую очередь, дыхательный тракт, дыхательную систему», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что коронавирус также вызывает микротромбозы — нарушение целостности сосудов, поражает желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

«Поэтому тут практически весь организм задействован при коронавирусной инфекции», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность возникновения третьей волны пандемии коронавируса допустил главный врач больницы № 40 в Москве, в которой лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко.

Читайте подробнее: Проценко рассказал о возможности третьей волны пандемии коронавируса