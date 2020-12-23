Волгоград, , 12:05 — REGNUM В Волгоградской области 23 декабря подтвердили ещё 274 случая заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Очередную тысячу заражений зарегистрировали за неделю, инфекцию обнаружили у более чем 33 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Всего в регионе выявили 33 тыс. 215 носителей инфекции. В стационары госпитализированы 6056 взрослых и 55 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1302 пациента. Завершили лечение 31 тыс. 494 человека, в том числе 277 выписаны за минувшие сутки.

Зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 419 пациентов.