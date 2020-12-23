Ульяновск, , 12:03 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё 286 случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 23 декабря, в Ульяновской области в пандемию лабораторно подтверждено 34 057 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 286.

Победили болезнь 30 969 человек, из них за сутки выписаны 245 человек. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 90,9%. В настоящее время в регионе насчитывается 2653 активно больных COVID-19.

Новых смертельных исходов в регионе нет. Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области COVID-19 умерли 435 пациентов.

Отмети, что в Ульяновской области 13 муниципальных образований включились в проект «Почтальоны здоровья». За 11 месяцев почтальона выявлено 1228 нуждающихся в помощи граждан, в том числе в 346 случаях были вызваны скорая помощь или участковый.

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