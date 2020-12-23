Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге может быть достигнут к концу декабря 2020 года, но данный прогноз может быть скорректирован. Об этом заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прогноз развитие пандемии в Петерубрге. Центр интеллектуальной логистики СПбГУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Захаров уточнил, что за последние 2,5 недели в городе на Неве зафиксировано более 74 тысяч случаев активного течения болезни. Петербург может выйти на пик по заболеваемости коронавирусом к концу декабря, а в остальных городах России пик ожидается к 25 декабря.

«Мы ожидали, что где-то 21, 22 декабря будет замедление прироста количества болеющих людей, а дальше будет спад. Поэтому мы ожидаем, что к концу декабря везде, и в Москве, и в Петербурге, количество болеющих может стабилизироваться и пойдет на спад», — отметил эксперт.

Захаров также уточнил, что не исключает третью волну пандемии, ее развитие и динамика будет зависеть от многих факторов.

«У нас возможна третья волна, хотя темпы ее будут еще медленнее», — резюмировал он.

По словам учёного, прогнозы в ситуации пандемии заболевания, с которым человечество столкнулось впервые, могут не сбываться.

«Надо спокойно относиться к этому. Пики могут сдвигаться, предсказать их очень непростое дело. Исходя из графиков, мы можем предугадывать, сколько понадобится мест в больницах», — добавил Захаров.

В свою очередь доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина уточнила, что в России, по сравнению с Европой и другими странами, подъем заболеваемости идет дольше. Если весной, в первую волну, он продолжался 60 дней, то осенью, во вторую волну, уже 120 и более дней.

Напомним, ранее специалисты петербургского Политеха на основании своей математической модели предсказали пик эпидемии в Петербурге на первую декаду февраля 2021 года.

Читайте об этом: В Петербурге вершину эпидемии прогнозируют на февраль

Напомним, в Петербурге за 22 декабря зафиксировано 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 75 человек, выздоровели 2617 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв ковида в Петербурге превысило семь тысяч человек

Читайте развитие сюжета: Петербуржцев предупредили об ответственности за развитие ситуации с ковидом