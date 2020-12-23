Красноярск, , 12:00 — REGNUM Красноярский краевой суд 22 декабря удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему и. о. прокурора города Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в пресс-службе краевого суда.

Гутаев обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он оставлен под стражей ещё на три месяца — до 23 марта 2021 года включительно.

21 декабря суд вынес аналогичное решение в отношении брата экс-прокурора — Докки Гутаева, который подозревается в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ). Он также останется под стражей до 23 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Хаваж-Бауди Гутаев занимал кресло прокурора Норильска с 2018 года. Он был отстранён от исполнении своих обязанностей, а затем арестован в декабре 2019 года.

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