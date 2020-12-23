Чегемский район, Кабардино-Балкария, , 12:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии уличили в служебном подлоге врача в Чегемском районе. Терапевт улучшала свои служебные показатели, внося в список лиц, которым оказала медицинские услуги, «мертвые души».

Так, следствие установило, что врач указала в числе граждан, которые прошли у нее диспансеризацию в мае 2019 года, жительницу района, которая уже полгода как скончалась, сообщили 23декабря в Следственном комитете по региону.

На основании направленных в фонд обязательного медицинского страхования сведений за работу по проведению диспансеризации были необоснованно перечислены денежные средства. В результате проверки этот факт был выявлен, и на врача завели уголовное дело по статье УК РФ «Служебный подлог».